Türkiye ile Özbekistan, Askeri Sağlıkta İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye ile Özbekistan askeri sağlıkta iş birliğini resmileştirdi

Türkiye ve Özbekistan arasında askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliğini öngören anlaşma imzalandı. Anlaşma, iki ülke savunma ilişkilerinde sağlık eğitimlerinin ve ortak çalışmaların artacağının sinyalini verdi.

Tören ve görüşme

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan’ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov'u askerî törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından her iki bakan bir araya gelerek ikili ilişkileri ve savunma alanındaki ortak projeleri görüştü.

Anlaşmanın içeriği

Görüşmenin sonunda iki bakan, askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliğine ilişkin anlaşma'yı imzaladı. Anlaşma, personel eğitimi, bilgi paylaşımı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini kapsayan iş birliklerini içeriyor.

İmzalar, iki ülke arasındaki stratejik savunma iş birliğinin sağlık boyutunu güçlendirirken, personel kapasitesinin artırılması ve ortak eğitim programlarının hayata geçirilmesi bekleniyor.

