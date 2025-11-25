Türkiye ile Umman'dan Denizcilik ve Ulaştırma İş Birliği: 2 Yeni Anlaşma Londra'da

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da Türkiye ile Umman arasında denizcilik ve ulaştırma alanında iki anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 34. Genel Kurulu kapsamında Türkiye ile Umman arasında iki önemli belgenin imzalandığını duyurdu.

İmzalar ve hedefler

Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında 'Denizcilik Alanında İş Birliğine Dair Anlaşma' ile 'Ulaştırma, Ulaştırma Koridorları, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Mutabakat Zaptı''nın imzalandığını belirterek, 'Umman’a gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması için imzalar atıldı' mesajını verdi. Uraloğlu, imzalanan belgelerin denizcilikten çok modlu taşımacılığa, liman işletmeciliğinden haberleşme altyapısına kadar geniş kapsamlı bir dönemi başlatacağını vurguladı.

Ulaştırma ve haberleşmede yeni dönem

Bakan, mutabakat zaptı kapsamında karayolu taşımacılığına yönelik yollar, otoyollar, köprüler ve tünellerin tasarım, üstyapı, altyapı ve bakım çalışmalarında iş birliği yapılacağını aktardı. Ayrıca demiryolu ve metro sistemlerinin planlanması, inşası ve işletilmesi, personel eğitimi ile demiryolu araçlarının üretimi, bakımı ve onarımı alanlarında ortak çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Uraloğlu, lojistikte dijitalleşme ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS) başta olmak üzere yeni teknolojilerin uygulanmasına dair tecrübelerin paylaşılacağını; havalimanlarının tasarımı, işletilmesi, güvenliği ve terminal yönetimi gibi konuların da mutabakat kapsamına dâhil olduğunu ifade etti. Haberleşme altyapısının güçlendirilmesi, veri merkezleri ve dijital platformların kurulması ile bilgi teknolojileri ekosisteminin geliştirilmesi de anlaşmanın öncelikleri arasında yer alıyor.

Denizcilikte kapsamlı iş birliği

Uraloğlu, imzalanan denizcilik anlaşmasının Türkiye'nin 65. denizcilik anlaşması olduğunu belirterek, anlaşma kapsamında deniz emniyeti ve güvenliği, deniz çevresinin korunması, çok modlu taşımacılık ve tedarik zinciri verimliliği ile gemi inşa, bakım, onarım ve geri dönüşüm faaliyetlerinde iş birliği yapılacağını kaydetti.

Limancılık yönetimi, denizcilik eğitimi ve insan kaynağının geliştirilmesi, yeşil lojistik koridorlarının oluşturulması, dijital lojistik platformları kurulması ve iki ülke arasında düzenli deniz hattı çalışmaları da ortak gündemde olacak konular arasında yer alıyor.

