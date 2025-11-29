Bakan Uraloğlu: Türkiye IMO Konseyine 139 oyla üst üste 14. kez seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkemizin Birleşmiş Milletler (BM) ihtisas kuruluşu ve dünya denizciliğinin standartlarını belirleyen Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seçim Detayları

Uraloğlu, seçimlerin IMO’nun 34. Genel Kurulu sırasında 28 Kasım 2025 tarihinde Londra'da gerçekleştirildiğini ve Türkiye'nin 1999 yılından bu yana kesintisiz şekilde IMO Konseyine seçildiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, ülkenin uluslararası güveninin bir göstergesi olarak, 139 ülkenin desteğiyle IMO Konsey üyeliğine üst üste 14. kez seçildiğini ifade etti.

Bakanlıkların Çabası ve Beklenen Katkılar

Uraloğlu, seçimlerin ülke adına başarıyla sonuçlanması için Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yoğun çaba gösterdiğini belirtti. 139 ülkeden alınan bu destek'in arkasında, denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun politikalar, atılan somut adımlar ve Türkiye'nin IMO'daki etkin görünürlüğünün bulunduğunu söyledi.

Bakan, Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO'nun çalışmalarına ve hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

