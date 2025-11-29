Türkiye IMO Konseyine 139 Oyla Üst Üste 14. Kez Seçildi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye, 28 Kasım 2025'te Londra'da yapılan seçimde 139 ülkenin oyuyla IMO Konseyine üst üste 14. kez seçildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:29
Türkiye IMO Konseyine 139 Oyla Üst Üste 14. Kez Seçildi

Bakan Uraloğlu: Türkiye IMO Konseyine 139 oyla üst üste 14. kez seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkemizin Birleşmiş Milletler (BM) ihtisas kuruluşu ve dünya denizciliğinin standartlarını belirleyen Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seçim Detayları

Uraloğlu, seçimlerin IMO’nun 34. Genel Kurulu sırasında 28 Kasım 2025 tarihinde Londra'da gerçekleştirildiğini ve Türkiye'nin 1999 yılından bu yana kesintisiz şekilde IMO Konseyine seçildiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, ülkenin uluslararası güveninin bir göstergesi olarak, 139 ülkenin desteğiyle IMO Konsey üyeliğine üst üste 14. kez seçildiğini ifade etti.

Bakanlıkların Çabası ve Beklenen Katkılar

Uraloğlu, seçimlerin ülke adına başarıyla sonuçlanması için Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yoğun çaba gösterdiğini belirtti. 139 ülkeden alınan bu destek'in arkasında, denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun politikalar, atılan somut adımlar ve Türkiye'nin IMO'daki etkin görünürlüğünün bulunduğunu söyledi.

Bakan, Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO'nun çalışmalarına ve hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "ULUSLARARASI TOPLUMUN GÜVENİNİ KAZANAN ÜLKEMİZ...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "ULUSLARARASI TOPLUMUN GÜVENİNİ KAZANAN ÜLKEMİZ 139 ÜLKENİN DESTEĞİ İLE IMO KONSEY ÜYELİĞİNE ÜST ÜSTE 14. KEZ SEÇİLDİ" DEDİ.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "ULUSLARARASI TOPLUMUN GÜVENİNİ KAZANAN ÜLKEMİZ...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar
4
2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde
5
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
6
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
7
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?