Türkiye Kamu-Sen'den 8. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri: 7.500 TL Telafi Zammı İstiyorlar

Türkiye Kamu-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerini Duyurdu

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyon genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaş zamları ile ilgili önemli talepleri kamuoyuyla paylaştı. Kahveci, "Ocak 2026 itibarıyla memur ve emekli maaşlarına 7 bin 500 lira telafi zammı yapılmalıdır. 2026'nın ilk 6 aylık dilimi için yüzde 30, ikinci 6 aylık dilimi için ise yüzde 20 ayrıca bu zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz," dedi.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri Erken Başlıyor

Kahveci, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos tarihinde başlayacağını belirterek, bu yıl 429 talep ile müzakere masasına oturacaklarını ifade etti. Kahveci, 2023 yılı toplu sözleşmesinin kamu çalışanlarının sorunlarının çözüleceği bir dönüm noktası olmasını umduğunu söyledi.

Önemli Talepler ve Sistem Değişiklikleri

Kahveci, memurlar ve emekliler için adil bir ücret sistemi ile sosyal güvenlik sisteminin geleceğe güvence altına alacak şekilde düzenlenmesini talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, ILO normlarına uygun gerçek bir toplu sözleşme sistemi hayata geçirilmesini gerektiğine vurgu yaptı.

Maaş Artış Talepleri ve Kira Yardımı

Kahveci, önümüzdeki yıllar için maaş artışı taleplerini şu şekilde sıraladı: 2027 yılı için, ocak ve temmuz aylarında sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 10 artış, ayrıca ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 refah payı. Türkiye Kamu-Sen, aylık 2 0 bin lira kira yardımı ve büyük şehirlerde çalışan memurlara 6 bin lira büyük şehir tazminatı talep ediyor.

Gelir Vergisi ve Bayram İkramiyesi

Gelir vergisi oranının %15'te sabitlenmesini isteyen Kahveci, tüm kamu görevlilerine yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde dile getirecekleri talepleri kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde dile getirecekleri talepleri kamuoyuyla paylaştı.