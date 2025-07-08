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Türkiye, Kuveyt'te Sürdürülebilir Yaşam İçin Geri Dönüşüm Etkinliğine Katıldı

Türkiye, Kuveyt'te çevre bilincini artırmak amacıyla 'Sağlıklı Şehir Projesi' kapsamındaki geri dönüşüm etkinliğine katıldı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 11:35
Türkiye, Kuveyt'te Sürdürülebilir Yaşam İçin Geri Dönüşüm Etkinliğine Katıldı

Türkiye'nin Kuveyt'teki Çevre Desteği

Türkiye, Kuveyt'te çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Şehir Projesi" kapsamındaki geri dönüşüm etkinliğine katıldı.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Tuba Nur Sönmez, Kuveyt’in Asimah Valiliği ve Dahiyat Abdullah Al Salem İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte yer aldı.

Katılımcılar Geri Dönüşüm İçin Birlikte Oldu

Etkinlik alanında kurulan atık teslim noktasında katılımcılar, geri dönüştürülebilir malzemeleri yetkililere teslim ederek çevre dostu bir gelecek için anlamlı bir birliktelik sergiledi. Kullanılmış evsel yağ, cam şişe, kağıt ve plastik atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılması hedeflendi.

Büyükelçilik, çevresel farkındalığı artırmayı amaçlayan çalışmalara katkı sağladıklarını belirtirken, etkinliğe Kuveytli gönüllülerin de aktif katılım gösterdiği kaydedildi.

Türkiye'nin Çevre Politikasına Vurgu

Büyükelçi Tuba Nur Sönmez, etkinlikte Türkiye'nin çevre politikalarına da değinerek, ülke genelinde başarıyla yürütülen "Sıfır Atık Projesi" hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 2017 yılında başlatılan bu çevre hareketinin küresel önemine dikkati çeken Sönmez, Büyükelçilik olarak sıfır atık konusunda hassasiyetle hareket ettiklerini vurguladı.

Sonuç olarak, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için atılan adımların önemine dikkat çeken Sönmez, çevre bilincinin güçlendirilmesi için işbirliği ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Türkiye, Kuveyt'te çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün...

Türkiye, Kuveyt'te çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Şehir Projesi" kapsamındaki geri dönüşüm etkinliğine katıldı. Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Kuveyt’in Asimah Valiliği ve Dahiyat Abdullah Al Salem İdaresi işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Şehir Projesi kapsamındaki geri dönüşüm etkinliğine iştirak etti. Büyükelçi Sönmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Kuveyt'te çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün...

Türkiye, Kuveyt'te çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Şehir Projesi" kapsamındaki geri dönüşüm etkinliğine katıldı. Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Kuveyt’in Asimah Valiliği ve Dahiyat Abdullah Al Salem İdaresi işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Şehir Projesi kapsamındaki geri dönüşüm etkinliğine iştirak etti. Büyükelçi Sönmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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