DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,52 0,39%
ALTIN
2.878,36 0,22%
BITCOIN
2.119.190,61 0,7%

Türkiye, Lübnan'dan Türk Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Türkiye, Lübnan'dan vatandaşlarının deniz ve hava yoluyla ülkeye dönüşüne yönelik hazırlıklarını başlattı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:04
Türkiye, Lübnan'dan Türk Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Lübnan'dan Türkiye'ye Tahliye Sürecine Başlandı

Türkiye, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşları için önemli bir tahliye duyurusu yaptı. Beyrut Büyükelçiliği, deniz yoluyla tahliyelerin başladığını ve hava yoluyla dönüş için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Deniz Yolu ile Tahliye İşlemleri

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için deniz yoluyla tahliyelerin başladığını duyuruyoruz," denildi. İki gemi, bugün 1900 civarında yolcuyla Türkiye'ye hareket edecek.

Hava Yolu ile Dönüş Hazırlıkları

Hava yolu ile Türkiye'ye dönmeyi planlayan vatandaşlar için Beyrut-İstanbul ve Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında sınırlı sayıda uçuş düzenlenmesi için hazırlıklar yapılmaktadır. Vatandaşların hava yoluyla dönüş için ön kayıt başvurusu yapabileceği ifade edildi.

Ön Kayıt ve Uçuş Bilgileri

Açıklamada, vatandaşların ön kayıt işlemleri için 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni (+90 312 292 29 29) arayabilecekleri belirtildi. Uçuş tarihleri ve güzergahları kayıt yaptıran vatandaşlarla daha sonra paylaşılacak. Yeterli başvuru olması durumunda belirli bir ücret karşılığında uçuş tarihi ve sayısı belirlenecek.

Bu tahliye ve dönüş süreçleri, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırma amacı taşımaktadır. Gerekli görülmesi halinde yeni gemilerin de tahliye için gönderileceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunanistan'da Doktorlar İstifa Etti: Personel Yetersizliği Krizi
2
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İçin Adaylar Belirlendi
3
Mozambik'te Genel Seçimler İçin Heyecan Başladı
4
Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı
5
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Domuz Eti Açıklaması
6
Beşiktaş'ta Kediyi Pencereden Attığı İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıla Kadar Hapis İstemi
7
Erzurum'da 6-8 Ekim Olaylarına Yönelik Operasyon: 25 Şüpheli Yakalandı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak