Türkiye, Lübnan'dan Türk Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Lübnan'dan Türkiye'ye Tahliye Sürecine Başlandı

Türkiye, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşları için önemli bir tahliye duyurusu yaptı. Beyrut Büyükelçiliği, deniz yoluyla tahliyelerin başladığını ve hava yoluyla dönüş için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Deniz Yolu ile Tahliye İşlemleri

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için deniz yoluyla tahliyelerin başladığını duyuruyoruz," denildi. İki gemi, bugün 1900 civarında yolcuyla Türkiye'ye hareket edecek.

Hava Yolu ile Dönüş Hazırlıkları

Hava yolu ile Türkiye'ye dönmeyi planlayan vatandaşlar için Beyrut-İstanbul ve Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında sınırlı sayıda uçuş düzenlenmesi için hazırlıklar yapılmaktadır. Vatandaşların hava yoluyla dönüş için ön kayıt başvurusu yapabileceği ifade edildi.

Ön Kayıt ve Uçuş Bilgileri

Açıklamada, vatandaşların ön kayıt işlemleri için 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni (+90 312 292 29 29) arayabilecekleri belirtildi. Uçuş tarihleri ve güzergahları kayıt yaptıran vatandaşlarla daha sonra paylaşılacak. Yeterli başvuru olması durumunda belirli bir ücret karşılığında uçuş tarihi ve sayısı belirlenecek.

Bu tahliye ve dönüş süreçleri, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırma amacı taşımaktadır. Gerekli görülmesi halinde yeni gemilerin de tahliye için gönderileceği vurgulandı.