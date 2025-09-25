Türkiye Maarif Vakfı '6 Kıta 1 Dil' Finali İstanbul'da — Türkçe Mini Belgesel Yarışması

Türkiye Maarif Vakfı '6 Kıta 1 Dil' Finali İstanbul'da

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından yürütülen '6 Kıta 1 Dil' projesinin final programı, Türkçe Mini Belgesel Yarışması ile tamamlandı. Final etabı, vakfın Üsküdar'daki Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Maarif Vakfı olarak 64 ülkede çeşitli eğitim faaliyetleri yürüten bir eğitim kurumuyuz. Bizim için önemli olan bu 64 ülkede farklı kültürlerin, farklı coğrafyaların temsilcisi olan arkadaşlarımızın Türkiye Maarif Vakfındaki eğitimleriyle hem kendi kültürleri çerçevesinde düzgün bir eğitim almaları hem Türkçeyi iyi bir şekilde öğrenmeleri, bir yandan da birbirleri arasında sürekli bir etkileşim içerisinde olmalarıdır."

Özdil, projenin amacını vurgulayarak, '6 Kıta 1 Dil' kapsamında öğrencilerin kendi kültürlerini Türkçe olarak anlatmalarının hedeflendiğini ve TMV'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin ilgi çekici yönlerini görmekten heyecan duyduğunu belirtti.

Konuşmacılar ve Program

Programda TMV Başkanvekili Ahmet Emre Bilgili ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de birer konuşma yaptı. Farklı ülkelerden gençler ortak iletişim dili olarak Türkçeyi kullanarak kültürel değerlerini tanıttı.

Final ve Kazanan

Final etabında Etiyopya, Çad, Suriye, Tunus, Arnavutluk, Fransa ve Afganistan temsilcileri, ülkelerinde hazırladıkları 5-7 dakikalık Türkçe videolarla yarıştı. Yarışmanın birincisi, Afganistan'dan Erdoğan Zaman oldu.

Projenin Kapsamı ve Ödüller

'6 Kıta 1 Dil' projesi altı kıtadan öğrencileri Türkçe aracılığıyla buluşturuyor. Toplam 43 ülkeden öğrencinin katıldığı projede; yerel bayramlar, masallar, yemek kültürü, geleneksel kıyafetler, el sanatları, danslar, mimari yapılar ve düğünler gibi konularda Türkçe sunumlar yapıldı. Çevrim içi sunum ve bilgi yarışmalarının ardından finale kalan öğrenciler, İstanbul gezisiyle ödüllendirildi.

