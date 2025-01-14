Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva Hayatını Kaybetti

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, 85 yaşında vefat etti. Toplumunu birleştiren lider her zaman barış savunucusuydu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:49
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva Hayatını Kaybetti

İsak Haleva'nın Hayatına Dair Bilgiler

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk Yahudi Toplumu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz," şeklinde ifadeye yer verildi.

Haleva'nın Biyografisi

İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamlayan Haleva, 1961 yılında Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nde dini hukuk ve eğitim alanlarında "Rav" derecesini aldı. 1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri'de yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yaptı ve ordudan teğmen rütbesiyle terhis oldu.

Uzun yıllar haham vekilliği görevi sürdüren Haleva, 41 yıl Türk Yahudi Toplumu'na liderlik yapan Haham David Asseo'nun 14 Temmuz 2002'deki vefatının ardından yapılan seçimlerde Hahambaşı seçildi. Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenen İs'ad Töreni ile görevine başlayan Haleva, Rafael Saban ve David Asseo'nun ardından Türkiye’nin 3. Hahambaşısı oldu.

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