Türkiye'nin 2024 Gündemi: İnsan Hakları, Teknoloji ve Ekonomik Dönüşüm

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Narin Güran cinayeti davası duruşmasını perşembe günü Diyarbakır'dan izlemek üzere orada olacağız" dedi. Ayrıca, 2024'ün insan hakları karnesinin pek iç açıcı olmadığını belirterek, 2025'te tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

KOBİ'lerin teknolojik yetkinliklerini artıracak destekler için yeni bir dönem başlıyor. TÜBİTAK'ın Sanayi AR-GE ve KOBİ AR-GE Başlangıç destek programlarının ilk çağrısı 2 Ocak 2025'te açılacak. Program, işletmelere çeşitli giderlerinde katkı sağlayacak.

Türkiye, bölgesel teknoloji üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Avrupa Ülke Çekiciliği Araştırması 2024 sonuçlarına göre, Türkiye’nin sıfırdan yapılan yatırımlarda 4. sıraya yükseldiğini belirtti.

Suriye’de enerji öncelikli konu olacak. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Akyener, Suriye'nin 5 yılda 1 milyon varil günlük üretim potansiyeline ulaşabileceğini öngördü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türk yatırımcılara yeni işbirliği fırsatları sunuyor. BAE'nin 2031 vizyonu, ülke ekonomisini ve dış ticaretini büyük hedeflerle büyütmeyi amaçlıyor.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 2030 hedeflerinin sektör liderliği olduğunu belirtti. Önümüzdeki yıl enflasyonun ciddi bir şekilde düşmesini beklediklerini ifade etti.

Çiğ süt sektörü 2025 yılında ihracatını artırmaya odaklandı. Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can, çiğ süt arzında sorun bulunmadığını vurguladı.

Mobil kebapçı aracında yemek servisi yaparak müşterilerini şehirde gezdiren Ömer Furkan Karaaşçı, bu yeni iş modeliyle ilgi çekiyor.

İstanbul'da üst solunum yolu vakalarındaki artışın mevsimsel olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü, bu kış dönemi için herhangi bir tehdit olmadığını söyledi.

Futbol dünyasına da göz atacak olursak, Süper Lig'de gol sevinci, en çok ikinci yarılarda yaşandı. Ligin ilk bölümünde, atılan gollerin büyük bir kısmı ikinci yarılarda kaydedildi.

Son olarak, Dünya futbol tarihinde yolculuk yapmak isteyenler için FIFA Müzesi, futbol tarihine dair eşsiz eserler sunuyor.