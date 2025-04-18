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Türkiye'nin Afet Yönetimi Tecrübeleri Bosna Hersek'e Aktarıldı

Türkiye, Bosna Hersek'teki afet yönetimi kapasitesini artırmak için eğitim programları düzenliyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 17:24
Türkiye'nin Afet Yönetimi Tecrübeleri Bosna Hersek'e Aktarıldı

Türkiye'nin Afet Yönetiminde Uluslararası İşbirliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Bosna Hersek'te önemli bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Eğitim Programı Detayları

TİKA'nın koordinesinde, Türk Kızılay ve Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçının katkılarıyla düzenlenen Afetlerde Engelli ve Yaşlı Bakımı Eğitimi ile Afet Risklerini Azaltma ve Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Eğitici Eğitimi programına toplamda 65 sağlık personeli ve sivil koruma memuru katıldı.

Sertifikalar ve Gelecek Planları

Program sonunda katılımcılar için sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, ülkede afetlere müdahale konusunda birçok eğitim düzenlediklerini belirtiler. Son dönemdeki sel felaketlerinin ardından eğitimlerin öneminin daha da arttığını vurguladı.

Yerel Kapasitenin Güçlendirilmesi

Işık, eğiticilere yönelik düzenledikleri eğitimlerin, Bosna Hersek'in kendi kapasitesini artırmasını hedeflediğini ifade etti. "Bu tarz programlar devam edecek. Buradaki asıl amacımız, eğiticilerin eğitilmesine katkı sağlayarak, Bosna Hersek'in kendi eğitim programlarını sürdürebilmesidir. Ayrıca, Bosna Hersek'in bu konudaki ilgisinden dolayı teşekkür ederiz," şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'in birçok şehrinden katılan eğiticilere sertifikalar, TİKA ve Türk Kızılay yetkilileri tarafından verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Bosna Hersek'te eğiticilere yönelik kurs düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Bosna Hersek'te eğiticilere yönelik kurs düzenlendi.

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