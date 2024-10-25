Türkiye'nin Astronotları SAHA EXPO'da Uzay Meraklılarıyla Buluştu

Uzay Tutkusu Türkiye'de Yükseliyor

Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, SAHA EXPO etkinliğinde uzay tutkunlarıyla buluştu. Uzayda emniyet ve keşif konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikte Ele Alınan Konular

İstanbul Fuar Merkezi'nde cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 6 bakanlık destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO, uzay alanında Türkiye'nin hedeflerini gündeme taşıdı. Gezeravcı, uzay komutanlıklarının önemi ve Mars'a erişim hedefleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Uzayda Hijyen ve Teknoloji

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hijyen sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca genç astronot adaylarına yabancı dil öğrenimi ve spor yapma önerilerinde bulundu. Atasever ise gelecekte uzayda yapay zekanın artan rolünü vurguladı ve iletişim zorluklarının çözümleri üzerinde durdu.

Gelecek Hedefleri

Türkiye'nin 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacağı belirtildi. Gezeravcı, devletin uzay faaliyetlerindeki rolünü ve uluslararası düzeyde Türkiye'nin yerini güçlendirmek için atılan adımları da dile getirdi.

Bu etkinlik, ülkemizin uzay alanındaki potansiyelini ve gelecekteki hedeflerini sergileyen önemli bir platform oldu.