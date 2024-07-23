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Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Utkan, Çad Cumhurbaşkanı'na Güven Mektubu Sundu

Büyükelçi Cem Utkan, Çad Cumhurbaşkanı itibariyle ikili işbirliğini güçlendirme konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 20:06
Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Utkan, Çad Cumhurbaşkanı'na Güven Mektubu Sundu

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno'ya güven mektubunu sundu. Kabul, Çad'ın başkenti Encemine'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti.

Göreve Resmen Başladı

Büyükelçi Utkan, Cumhurbaşkanı İtno tarafından kabul edilerek güven mektubunu sunarak görevine resmen başlamış oldu. Bu adım, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir dönemine kapı aralıyor.

İkili İşbirliği Konuları Ele Alındı

Kabul sonrası, Büyükelçi Utkan, Cumhurbaşkanı Itno ile ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti. Özellikle ekonomi, güvenlik ve kalkınma gibi alanlarda işbirliğinin önemi vurgulandı.

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