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Türkiye'nin Gündemindeki Önemli Gelişmeler - 13 Ekim 2024

A Milli Futbol Takımı, siber güvenlik konferansı ve yerli teknoloji gibi önemli konular gündemde.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 10:50
Türkiye'nin Gündemindeki Önemli Gelişmeler - 13 Ekim 2024

Türkiye Gündeminden Öne Çıkan Başlıklar

13 Ekim 2024 tarihli özellikle dikkat çeken gelişmeler arasında A Milli Futbol Takımı'nın 635. maçına çıkması, siber güvenlik konferansı ve yerli teknolojinin yükselişi yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı 635. Maçına Çıkıyor

Türkiye, 634 maçı geride bıraktı ve yarın İzlanda ile karşılaşmak üzere sahaya çıkacak. Tarih boyunca 247 galibiyet ve 238 yenilgi alan milli takım, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 17. maçını oynayacak.

Siber Güvenlik Konferansı

16-17 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek olan Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Türkiye'nin siber dayanıklığı üzerine tartışmalara ev sahipliği yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve üniversitelerin katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, "siber vatan" ve kritik altyapılar için alınacak tedbirler ele alınacak.

Yerli Teknoloji ve GITEX Dubai Katılımı

ULAK Haberleşme, önemli teknoloji etkinliği GITEX Dubai'ye katılarak, ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Genel Müdür Ruşen Kömürcü, bu tür platformların küresel rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Yerel Üretimle Artan Kamera Kapasitesi

Türkiye'de üretilen kameralar, Togg, Ford Otosan gibi markalarla işbirliği içinde araçların üzerinde yer alıyor. 2026 yılı hedefi olarak yıllık 800 bin kamera üretim kapasitesinin 3 milyonun üzerine çıkması amaçlanıyor. Büyütech CEO'su Ömer Orkun Düztaş, küresel pazarda kabul görmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Filistin ve Gazze Meselesi Üzerine Düşünceler

Filistinli düşünür Münir Şefik, Gazze'deki durumu değerlendirerek ABD ve Batılı ülkelerin bu soykırıma ortak olduğunu belirtti. Siyonist varlığın gayrimeşru olduğunu vurguladı.

AB Ülkeleri İle Ticaret İstatistikleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, AB ülkeleri ile olan ticaret ilişkisinin 9 aylık dönemde yaklaşım %42'lik pay aldığını duyurdu.

Kripto Varlıklar ve Güncel Rehber Çalışmaları

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, kripto varlıklar için bir rehber hazırlama sürecine giriyor. Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, yatırımcılar için önemli bilgiler içeren bir rehberin gerekliliğine dikkat çekti.

Afrika'nın İhracat Hedeflerindeki Yeri

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Afrika'nın Türkiye'nin ihracat hedefleri için büyük bir fırsat sunduğunu, bu kıtanın cazibesinin her geçen gün arttığını ifade etti.

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