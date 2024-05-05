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Türkiye'nin güvenliği için organize suç örgütlerine darbe üstüne darbe!

İçişleri Bakanlığı, son 10 ayda Türkiye genelinde çeşitli düzeylerde faaliyet gösteren 469 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 17:13
Türkiye'nin güvenliği için organize suç örgütlerine darbe üstüne darbe!

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında son 10 ayda önemli başarılar elde edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen kararlı çalışmaların meyvelerini verdiği belirtilen açıklamada, toplamda 469 organize suç örgütünün çökertildiği ifade edildi. Bu örgütlerin 15'inin uluslararası, 40'ının ulusal, 78'inin bölgesel ve 336'sının yerel olduğu vurgulandı.

Organize suç örgütleriyle mücadeledeki kararlılık sürerken, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların da gündeme geldiği belirtildi. Bu çerçevede, Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarının doğruluğunun araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiği açıklandı.

Bu gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilirken, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla yürütülen çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

ali yerlikaya

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