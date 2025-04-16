Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Cengiz, İdlib Kamplarını Ziyaret Etti

İdlib'de İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ziyareti

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Türk Kızılay yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde devrik rejimin zorla yerinden ettiği sivillerin yaşadığı kampları ziyaret etti. Ziyaret sırasında, İdlib'deki Kafr Ruhin ve Babussaka kamplarında incelemelerde bulunuldu.

Yardım Kolileri Dağıtıldı

Heyet, kamplarda ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 500 gıda kolisi dağıttı. Başkonsolos Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada ihtiyaç sahiplerine Kızılay tarafından hazırlanan yardım kolilerini dağıtıyoruz. Köylerdeki ilave ihtiyaçların neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Geri Dönüş Çalışmaları İncelendi

Cengiz, kamplardan Suriye'nin diğer bölgelerine geri dönmeyi planlayan sivillerle ilgili yürütülen çalışmaları da yerinde incelediklerini vurguladı ve İdlib Valiliği'nin önemli gayretleriyle sürecin yürütüldüğüne dikkati çekti.

Resmi Heyet de Ziyarette Bulundu

Ziyaret sırasında, İdlib Sosyal İşler ve Çalışma Müdür Yardımcısı Abdurrahman Cüneyd ve İdlib Kuzey Bölgesi Müdürü Muhammad El-Hüseyn de heyete eşlik etti.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile Türk Kızılay yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde devrik rejimin zorla yerinden ettiği sivillerin yaşadığı kampları gezdi. Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Cengiz, Türk Kızılay Suriye Koordinatörü Fatih Kökcan ve beraberindeki heyet, İdlib'deki Kafr Ruhin ve Babussaka kamplarını ziyaret etti. Kamplarda incelemelerde bulunan heyet, ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 500 gıda kolisi dağıttı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile Türk Kızılay yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde devrik rejimin zorla yerinden ettiği sivillerin yaşadığı kampları gezdi. Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Cengiz, Türk Kızılay Suriye Koordinatörü Fatih Kökcan ve beraberindeki heyet, İdlib'deki Kafr Ruhin ve Babussaka kamplarını ziyaret etti. Kamplarda incelemelerde bulunan heyet, ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 500 gıda kolisi dağıttı.