Türkiye’nin İlk İlçe Bazlı 112 Komuta Merkezi Esenyurt’ta Kuruluyor

Battalgazi Mahallesi’ndeki atıl 3 bin 400 metrekarelik alan sağlık hizmetine dönüştürülüyor

İstanbul Esenyurt ilçesinde, Türkiye’nin ilk ilçe bazlı 112 Komuta Merkezi hayata geçiriliyor. Battalgazi Mahallesi’nde uzun süredir atıl durumda bulunan 3 bin 400 metrekarelik alan, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un girişimiyle sağlık hizmetlerine kazandırılıyor.

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin sağlık altyapısını güçlendirmeye odaklanan Başkan Vekili Aksoy, proje kapsamında İstanbul 112 İl Koordinatörü Önay İçen, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ve Battalgazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik ile birlikte alanda incelemelerde bulundu. Daha önce 'Cep Otogarı' olarak anılan ancak yıllardır kullanılmayan alan, Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilerek yeniden işlevlendirildi.

Kurulacak komuta merkezinde 4 yetişkin ve 2 yenidoğan ambulansı olmak üzere toplam 6 ambulans görev yapacak. Merkez, 72 sağlık personeli ve günlük 18 ekip ile 7/24 esasına göre hizmet verecek; yalnızca Esenyurt’a değil, ihtiyaç halinde çevre ilçelere de hızlı müdahale sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında bölgeye heliport (helikopter pisti) alanı yapılması da planlanıyor.

Başkan Vekili Can Aksoy projeyle ilgili olarak şunları söyledi: 'Cep Otogarı olarak bahsedilen ancak ilçemizde uzun süredir atıl olarak kalan alanımızdayız. Battalgazi Mahallemizde muhtarımızla hep bir hayalimiz vardı; buraya fonksiyon kazandırmak istiyorduk. Bu alanı Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Sayın Bakanımızın direktifleri ve il müdürümüzün koordinasyonunda buraya 6 ambulanslı bir 112 Komuta Merkezi oluşturuyoruz. Günlük 18 ekip, toplam 72 personelimizle ve 6 ambulansımızla, bölgemizde ve çevre ilçelerde ihtiyaç duyulan alanlara hızlı bir şekilde hizmet verilecek. Türkiye’de ilk olan bu uygulamayı, her şeyin en güzeline layık olan Esenyurt’ta hayata geçirerek ülkemize örnek bir model kazandırmak istiyoruz.'

Merkezin 14 Mart Tıp Bayramı’nda hizmete açılması planlanıyor. Aksoy, Esenyurt’a sağlanan güçlü destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederek, '112 Komuta Merkezi, Battalgazi Mahallemiz başta olmak üzere Esenyurt ve bölgemize hayırlı olsun' dedi.

