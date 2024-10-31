Türkiye'nin Turizm Geliri Üçüncü Çeyrekte Artış Gösterdi

Türkiye'nin Turizm Geliri Yükseldi

Türkiye'nin turizm geliri, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %3,9 artış göstererek 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK Tarafından Açıklanan Veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu döneme ait turizm istatistiklerini yayınladı. Buna göre, turizm gelirinin %14,7'si, yurt dışındaki vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçilerin harcamalarının 15 milyar 77 milyon 957 bin doları kişisel harcamalardan, 8 milyar 141 milyon 794 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Ziyaretçi Sayısında Artış

Bu yılın üçüncü çeyreğinde yurtdışına çıkan ziyaretçi sayısında %3,5 artış yaşanarak 23 milyon 206 bin 579 kişiye ulaşıldı. Bu ziyaretçilerin %12,2'si yurt dışında yaşayan vatandaşlardan oluştu.

Gecelik Harcamalar

Gecelik ortalama harcama rakamları ise, Türkiye'den çıkan ziyaretçiler için 95 dolar olurken, yurt dışında ikamet edenler için bu rakam 62 dolar olarak tespit edildi.

Harcamaların Dağılımı

Temmuz-Eylül döneminde turizm gelirinin içerisindeki paket tur harcamaları %35,1, yeme-içme harcamaları %17,9, uluslararası ulaştırma harcamaları ise %10,9 paya sahip oldu. Paket tur harcamalarında %18, yeme içme harcamalarında %2,2 ve uluslararası ulaştırma harcamalarında %7,6 azalış kaydedildi.

Ziyaretçi Amaçları

Türkiye'yi ziyaret edenlerin %71,6'sı "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" için gelirken, %19,4 "akraba ve arkadaş ziyareti", %4 ise "alışveriş" amacıyla ziyaret etti. Yurt dışındaki vatandaşların en büyük kısmı (%69,6) "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla Türkiye'ye geldi.

Turizm Giderinde Düşüş

Yurt içinde yaşayan vatandaşların yurtdışındaki harcamaları, %22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin doları kişisel harcamalardan, 356 milyon 436 bin doları paket tur harcamalarından oluştu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise %10,3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi olurken, kişi başı ortalama harcama 570 dolar olarak belirlendi.