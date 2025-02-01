Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, menfur saldırı sonucunda hayatını kaybeden Pakistan askerlerine Allah’tan rahmet, Pakistan halkına ise başsağlığı dilekleri iletildi.
Türkiye, açıklamada ayrıca, "Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" vurgusunu yaptı.
Öte yandan, Belucistan'da son 24 saat içinde çıkan çatışmalar sonucunda 18 askerin hayatını kaybettiği ve 23 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.