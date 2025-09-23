Türkiye Sinema Festivali 27-28 Eylül: 70 İl, 250 Salon, Bilet 80 lira

Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin 27-28 Eylül'de 70 ilde 250 salonda düzenleneceğini ve tüm filmlere iki gün boyunca 80 lira tek biletle erişileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:45
Türkiye Sinema Festivali 27-28 Eylül: 70 İl, 250 Salon, Bilet 80 lira

Türkiye Sinema Festivali 27-28 Eylül: 70 İl, 250 Salon, Bilet 80 lira

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini ve festivalin 70 ilde, 250 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacağını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "70 ilde, 250 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacak festivalde, yeni vizyona giren filmler ve unutulmaz yapımlar beyaz perdeye taşınacak." açıklamasını yaptı.

Paylaşımında, iki gün boyunca tüm filmlere sadece 80 lira tek bilet fiyatıyla erişim imkanı sunulduğunu belirten Ersoy, "Bakanlığımızın desteği ve GNÇ ana sponsorluğuyla hayata geçen festival, 7'den 70'e herkesi salonlarda aynı coşkuyla bir araya getirecek. Gelin, sinemanın heyecanını ve büyüsünü hep birlikte yaşayalım" ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Shillman'ın Charlie Kirk'e Finansman Durdurma İddiası
2
Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği
3
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
4
Trabzon'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
5
İsrail, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapattı
6
Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi
7
Kocaeli'de hamile kadın ve 4 aylık bebeğin öldüğü kazada sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek