Türkiye Sinema Festivali 27-28 Eylül: 70 İl, 250 Salon, Bilet 80 lira

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini ve festivalin 70 ilde, 250 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacağını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "70 ilde, 250 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacak festivalde, yeni vizyona giren filmler ve unutulmaz yapımlar beyaz perdeye taşınacak." açıklamasını yaptı.

Paylaşımında, iki gün boyunca tüm filmlere sadece 80 lira tek bilet fiyatıyla erişim imkanı sunulduğunu belirten Ersoy, "Bakanlığımızın desteği ve GNÇ ana sponsorluğuyla hayata geçen festival, 7'den 70'e herkesi salonlarda aynı coşkuyla bir araya getirecek. Gelin, sinemanın heyecanını ve büyüsünü hep birlikte yaşayalım" ifadesini kullandı.