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Türkiye ve KKTC Ortak Deprem Tatbikatına Hazırlanıyor

Türkiye ve KKTC, Lefke'de büyük bir deprem tatbikatı gerçekleştirecek. Çok sayıda kurum katılacak.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:38
Türkiye ve KKTC Ortak Deprem Tatbikatına Hazırlanıyor

Türkiye ve KKTC'den Önemli İş Birliği

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çeşitli resmi kurumların katılımıyla büyük bir deprem tatbikatına hazırlanıyor. Tatbikat, yarın KKTC'nin Lefke ilçesinde gerçekleştirilecek.

Tatbikatın Detayları

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yanı sıra, KKTC'deki birçok önemli kuruluş da etkinliğe katılacak. Katılımcılar arasında Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) ve Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) bulunuyor. Ayrıca, Kolan Hastanesi ve çeşitli üniversiteler de etkinlikte yer alacak.

Senaryo ve Uygulamalar

Tatbikat, richter ölçeğine göre 7,6 büyüklüğünde ve deniz tabanında 4 kilometre derinliğinde gerçekleşen bir deprem senaryosuna dayandırılacak. Katılımcılar, tahliye, enkaza müdahale ile birlikte çeşitli kurtarma tekniklerini uygulayacaklar. Bu teknikler arasında akaryakıt yangını söndürme, duman dolu odadan kurtarma, hava hattıyla ve itfaiye merdiveni ile kurtarma, trafik kazasına müdahale, kimyasal, biyolojik ve nükleer kirlilikle mücadele gibi kritik işlemler yer alıyor.

İnteraktif Eğitim Fırsatları

Tatbikat, 17 Ekim tarihinde Lefke'ye bağlı Gemikonağı'nda saat 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, hem Türkiye hem de KKTC için önemli bir afet yönetimi ve müdahale eğitimi fırsatı sunacak.

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