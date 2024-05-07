Türkiye ve Kuveyt arasında 6 önemli anlaşma imzalandı: İşbirliği kapıları açılıyor

Türkiye ve Kuveyt arasında önemli anlaşmaların imzalandığı bir tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın liderliğinde gerçekleşti. İşte, detaylar:



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, yatırım, ticaret, çevre, savunma ve dışişleri gibi stratejik konuları kapsıyor.

İmzalanan anlaşmalar arasında şunlar yer alıyor:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Konut Refahı ve Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet Ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Stratejik Diyalog Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı

Ayrıca, törende Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nın Kuveyt Emiri'ne takdim edildiği de öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.