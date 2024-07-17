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Türkiye ve Nijer arasında petrol ve doğal gaz iş birliği niyet beyanı imzalandı

Türkiye ile Nijer arasında imzalanan petrol ve doğal gaz alanında iş birliği niyet beyanıyla ilgili detaylar. Türk şirketlerinin Nijer'deki enerji sektöründeki potansiyel rolü ve iş birliği adımları hakkında bilgiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 23:23
Türkiye ve Nijer arasında petrol ve doğal gaz iş birliği niyet beyanı imzalandı

Türkiye ve Nijer arasında enerji sektöründe iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer'e gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında Nijerli yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Türk heyeti, ilk olarak Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı Abarchi Ousmane, Petrol Bakanı Mahaman Moustapha Barké ve Enerji Bakanı Amadou Haoua ile özel bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Türk heyeti, Nijer Devlet Başkanı Abdurrahmane Tchiani ile de bir araya geldi.

İŞ BİRLİĞİNİ ÖNGÖREN BEYANNAME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın liderliğinde imzalanan "Petrol ve Doğal Gaz Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı", Türkiye ile Nijer arasındaki enerji sektörü iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedefliyor. Beyanname ile iki ülkenin ilgili kurumları ve şirketleri arasında sürekli bir diyalog ve iş birliği ortamı sağlanması planlanıyor.

Niyet beyanı kapsamında, Nijer'deki petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesinde Türk şirketlerinin aktif rol alması teşvik edilecek. Türk enerji şirketlerinin teknik bilgi ve deneyimlerini paylaşarak Nijer'in enerji potansiyelini artırması hedefleniyor. Planlanan iş birliği faaliyetleri, belirlenen takvim içinde adım adım hayata geçirilecek.

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