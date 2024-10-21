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Türkiye ve Ukrayna İlişkileri Güçleniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ile işbirliğinin stratejik önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:59
Türkiye ve Ukrayna İlişkileri Güçleniyor

Ukrayna ile Stratejik İşbirliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile yaşanan jeopolitik sorunlara rağmen çok boyutlu işbirliklerinin güçlendiğini vurguladı.

Ukrayna'ya Duyduğu Saygı ve Destek

Bakan Fidan, Savaşın yol açtığı acılar nedeniyle hayatını kaybeden Ukraynalılar için başsağlığı dileyerek, "Ukrayna halkının gösterdiği sabır ve cesaret takdire şayandır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteklerimizi yineleyerek belirtmek isterim." diye konuştu.

Barış Çabaları ve Ekonomik İşbirliği

Fidan, barış sürecinin müzakerelerle ilerletilmesi gerektiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da barış için gösterdiği çabaları önemsediğini belirtti. Ekonomik işbirlikleri kapsamında, 2011 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye'deki onay sürecinin tamamlandığını ifade etti.

Yeniden İnşa ve Türk Müteahhitler

Bakan, Türk müteahhitlerinin Ukrayna'da 300'den fazla projeye katkıda bulunduğunu ve toplamda yaklaşık 10 milyar dolarlık bir değer oluşturduğunu belirtti. Bu firmaların savaş sürecinde dahi faaliyetlerini sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

Gelecekteki İşbirlikleri

Fidan, enerji güvenliği ve Kırım Tatarları'nın haklarının güçlendirilmesi konularına da değinerek, bu alanda atılacak adımlarla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşeceğini dile getirdi. "Ukrayna bizim stratejik ortağımızdır ve bu dostluk yeni bir seviyeye taşınacaktır" dedi.

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