Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun Yarı Final Süreci Başladı

Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nda Yarı Final Heyecanı

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve iki ülke arasındaki kültürel ile teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde başladı. Bu önemli etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Atina Endüstri ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe katılan takımlar, Bilişim Vadisi Kocaeli Kampüsü'nde akıllı şehirler ile ilgili projeleriyle yarı finalde yarışacak. Başarı gösteren 6 takım ise 26-27 Şubat'ta Atina'da düzenlenecek finalde büyük ödül için projelerini sunacak. Birinci olan takım 20 bin, ikinci takım 10 bin ve üçüncü takım ise 5 bin avro ödül kazanacak. Ayrıca, ilk üç takım, Bilişim Vadisi veya Atina Startup İş Kuluçka Merkezi'nden 6 ay boyunca kuluçka desteğinden yararlanma fırsatı elde edecek.

Hackathonun Önemi ve Hedefleri

Hackathonun yarı final süreci yarın sona erecek. Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, hackathonu "parlak zihinler için büyük fırsat" olarak nitelendirdi. Çoştu, devrim niteliğinde fikirlerin oluşmasının önemli bir zaman diliminde bulunulduğunu belirtirken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin bu etkinliği daha da özel kıldığını vurguladı.

Bakan Yardımcısı, yapılan uluslararası işbirlikleriyle büyük sorunlarla başa çıkılabileceğini gösteren bu yarışmanın, akıllı şehir temasıyla daha sürdürülebilir ve katılımcı toplulukların oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Teknoloji Ekosisteminin Gücü

Çoştu, Türkiye'de Bilişim Vadisi gibi birçok teknoloji gelişim merkezi ile binlerce şirket bulunduğunu ve 1600 kurumsal AR-GE merkezinin faaliyette olduğunu dile getirdi. TEKNOFEST gibi etkinliklerle gençlerin teknolojiye yönelik ilgisinin arttığını belirtirken, bu sene etkinliğe 1,6 milyon insanın katıldığını vurguladı.

Etkinlikte Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de teknolojinin güçlenmesiyle sınırların aşılabileceğini ifade etti. Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Sekreteri Dimosthenis Anagnostopoulos, Türkiye'nin teknoloji ve endüstri alanındaki başarılarını öne çıkartarak, birlikte çalışmanın inovasyonu ileriye taşıyacağına dikkat çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Sekreteri Dimitris Skalkos ise hackathonun yalnızca bir yarışma olmadığını, işbirliği ruhunun bir yansıması olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve bu tür etkinliklerin küresel endüstrilere önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Çoştu, Anagnostopoulos ve Skalkos, yarışmacıları ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldılar.

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde başladı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, programda konuşma yaptı.

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde başladı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, programda konuşma yaptı.