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Türkiye-Yunanistan sınırında FETÖ mensubu 4 kişi dahil 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu

Yayın Tarihi: 05.05.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 16:43
Türkiye-Yunanistan sınırında FETÖ mensubu 4 kişi dahil 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırında gerçekleşen operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalanan 9 kişinin, ülkeden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtildi. Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerden 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Hudut güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı geçişlerle mücadelenin önemi vurgulanan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır bölgelerindeki etkin operasyonlarının devam edeceği vurgulandı

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