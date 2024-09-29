Türkiye-Yunanistan Sınırında Terörle Mücadele: 12 Kişi Yakalandı

Türkiye-Sınır Güvenliği

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışan 12 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yakalananların Terör Bağlantısı

Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliğini sağlamak için yasa dışı geçişlere karşı büyük bir mücadele yürütmeye devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalanmıştır" denildi.

Terör Örgütü Üyeleri

Yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin 7'sinin FETÖ, 2'sinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edilmiştir.

Bu olay, ülke güvenliği açısından kritik bir öneme sahiptir ve yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların devam edeceği ifade edilmiştir.