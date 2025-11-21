Türkülerle Eskişehir: Anadolu Üniversitesi'nden Eskişehir Türk Ocağı'nda Konser

Türkülerle Eskişehir programı Eskişehir Türk Ocağı'nda gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji ve Türk Müziği Bölümü hocaları ve müzisyenler, Eskişehir Türk Ocağı’nda, "Türkülerle Eskişehir" programını gerçekleştirdiler.

Konser Detayları

Doktor Öğr. Üyesi Pelin Demirçe Altıntaş’ın solist olarak katıldığı gecede; bağlamada Doç. Dr. Erdal Uludağ, bas gitarda Ersin Battal, ritimde Özkan Tekmen ve kavalda İbrahim Eke yer aldılar.

Büyük ve coşkulu bir topluluğun takip ettiği konserde, Eskişehir’de önemli bir nüfusa sahip Kırım muhacirleri için çok sayıda şarkı seslendirildi ve bu eserler hakkında dinleyicilere kısa bilgiler verildi.

Konuklar ve Sürpriz Performans

Etkinlikte yer alan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, seslendirdiği iki türkü ile geceye renk kattı.

Kapanış ve Mesaj

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, konser sonunda sanatçılara ve katılımcılara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Ezgi ve sözün birlikte hayat verdiği türküler milletimizin içindeki duygularını yüklediği bir arşiv niteliğindedir. Türküleri, şarkıları dinleyerek kimliğimiz şekillenir. Türkülerimiz adeta bir millet korosudur. Türklüğün bir araya gelme halidir. Türküler tarihimizdir, coğrafyamızdır, bizim en derin maceramızdır"

Sanatçılara şükran beratı takdimi ile türkü ve kültür ziyafeti sona erdi.

