Türkülerle Eskişehir: Anadolu Üniversitesi'nden Eskişehir Türk Ocağı'nda Konser

Anadolu Üniversitesi müzik bölümü hocaları ve müzisyenleri, Eskişehir Türk Ocağı’nda "Türkülerle Eskişehir" programında Kırım muhacirleri türküleri ve Rektörün performansını sundu.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:25
Türkülerle Eskişehir: Anadolu Üniversitesi'nden Eskişehir Türk Ocağı'nda Konser

Türkülerle Eskişehir programı Eskişehir Türk Ocağı'nda gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji ve Türk Müziği Bölümü hocaları ve müzisyenler, Eskişehir Türk Ocağı’nda, "Türkülerle Eskişehir" programını gerçekleştirdiler.

Konser Detayları

Doktor Öğr. Üyesi Pelin Demirçe Altıntaş’ın solist olarak katıldığı gecede; bağlamada Doç. Dr. Erdal Uludağ, bas gitarda Ersin Battal, ritimde Özkan Tekmen ve kavalda İbrahim Eke yer aldılar.

Büyük ve coşkulu bir topluluğun takip ettiği konserde, Eskişehir’de önemli bir nüfusa sahip Kırım muhacirleri için çok sayıda şarkı seslendirildi ve bu eserler hakkında dinleyicilere kısa bilgiler verildi.

Konuklar ve Sürpriz Performans

Etkinlikte yer alan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, seslendirdiği iki türkü ile geceye renk kattı.

Kapanış ve Mesaj

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, konser sonunda sanatçılara ve katılımcılara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Ezgi ve sözün birlikte hayat verdiği türküler milletimizin içindeki duygularını yüklediği bir arşiv niteliğindedir. Türküleri, şarkıları dinleyerek kimliğimiz şekillenir. Türkülerimiz adeta bir millet korosudur. Türklüğün bir araya gelme halidir. Türküler tarihimizdir, coğrafyamızdır, bizim en derin maceramızdır"

Sanatçılara şükran beratı takdimi ile türkü ve kültür ziyafeti sona erdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİKOLOJİ VE TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ HOCALARI VE...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİKOLOJİ VE TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ HOCALARI VE MÜZİSYENLER, ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI’NDA, "TÜRKÜLERLE ESKİŞEHİR" PROGRAM GERÇEKLEŞTİRDİLER.

SANATÇILARA ŞÜKRAN BERATI TAKDİMİ İLE TÜRKÜ VE KÜLTÜR ZİYAFETİ SONA ERDİ.

İLGİLİ HABERLER

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
3
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
4
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
5
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
6
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut