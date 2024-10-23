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TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı Kınandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TUSAŞ yerleşkesine yapılan terör saldırısını kınadı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:48
TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı Kınandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Sert Açıklama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen hain terör saldırısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından sert bir şekilde kınandı. Yılmaz, bu saldırının Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını hedef aldığını vurguladı.

Yılmaz, Sosyal Medyada Açıklamada Bulundu

Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Güvenlik Güçleri Harekete Geçti

Saldırının gerçekleştiği andan itibaren güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiğini belirten Yılmaz, bu durumun da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatılmasına zemin hazırladığını ifade etti.

Terörle Mücadele Devam Edecek

Cevdet Yılmaz, "Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını hedef almıştır. Ancak bu saldırılar, ne kahraman çalışanlarımızı ne de bağımsız Türkiye ideali için çalışan vatandaşlarımızı yoldan döndüremez. Terörle ve terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir," dedi.

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