TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'nin kızı Ece Naz, kanseri yenip THY hangarında pilot koltuğuna oturdu; Prof. Dr. Ahmet Bolat ağırladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:09
THY Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ağırladı

23 Ekim 2024'te TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin 10 yaşındaki kızı Ece Naz Ekici, kanser tedavisini tamamlayıp hastalığı yendi. Prof. Dr. Ahmet Bolat, Ece Naz'ı makamında ağırladı.

Ece Naz, THY hangarlarını gezdi ve uçağa binerek pilot koltuğuna oturdu. Annesinin izinden giderek Hürkuş uçaklarında pilotluk yapmayı hedefleyen Ece Naz için bu adım büyük önem taşıyor.

Ece Naz’ın Hürkuş hayali benim için çok anlamlı

Sosyal medya hesabından anlamlı ziyareti anlatan Prof. Dr. Ahmet Bolat, "TUSAŞ’ta mühendis olarak görev yaparken hain bir saldırıda şehit olan Zahide Güçlü Ekici’nin aziz hatırasını yaşatmak için dikilecek 5 bin fidanın 2 bini geçen hafta toprakla buluştu. Bu anlamlı adım vesilesiyle, geçtiğimiz ay bizleri ziyaret eden çok özel bir kardeşimizi yeniden hatırladım. Henüz 10 yaşında olan ve cesaretiyle kanseri de yenmeyi başarmış Ece Naz, TUSAŞ mensubu annesi Zahide Güçlü Ekici gibi havacılık sevdalısı. Bir ay önce kendisini ağırladığımızda test pilotu olmak istediğini söylemişti. Biz de onu hangarlarımızda gezdirerek uçaklarımızı yakından incelemesini sağlamıştık. O gün gözlerindeki ışıltıyı unutmak mümkün değil. Bu genç kardeşimizin havacılık sevdası bana, TUSAŞ Yönetim Kurulu’nda görev yaptığım dönemi hatırlattı. O yıllarda Gökbey helikopterimizin, Hürjet ve Kaan projelerimizin, yerli ve milli havacılık altyapısının planlanmasında ve ihalelerinde sorumluluk üstlenmiş, ülkemizin gökyüzündeki bağımsızlığını güçlendiren projelere katkı sunmuştuk. 2023 yılında da Türk Hava Yolları ile TUSAŞ arasında hedeflerimiz doğrultusunda, 20 uçaklık Hürkuş eğitim uçağının filomuza katılması için anlaşma imzalamıştık. Ece Naz’ın Hürkuş kullanma hayalini duymak bu yüzden benim için çok daha anlamlı" dedi.

Ece Naz’ın Türk havacılığının gururu olacağına yürekten inanıyorum

Prof. Dr. Ahmet Bolat, Ece Naz Ekici’nin küçük yaşına rağmen büyük hedefler koyduğunun altını çizerek, "Ziyaretimize, Türk Hava Yolları’nda ikinci pilot olarak görev yapan ve havacılık sevgisini teknisyen babasından devralmış Başak Bensu Bayramoğlu da katılmıştı. Ece Naz, pilotlukla ilgili merak ettiği tüm soruları kendisine sorarken, havacılığın aslında bir kuşaktan diğerine aktarılan güçlü bir tutku olduğunu bir kez daha görmüştük. Küçük yaşına rağmen büyük hedefler koyan Ece Naz’ın bir gün Türk havacılığının gökyüzündeki gururu olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerle paylaştığım fotoğraf karelerinin, tüm çocuklarımıza ve gençlerimize hayallerinin peşinden gitmek için cesaret vermesini diliyorum. Cenab’ı Allah’tan rahmet dilediğimiz şehidimiz Zahide Güçlü Ekici’nin emanetine sahip çıkmayı ise bir borç biliyoruz" ifadelerini kullandı.

