Tütünle Mücadelede Yeni Dönem: Sağlık Bakanlığı Çalıştayı

Sağlık Bakanlığında Tütünle Mücadele Çalıştayı Düzenlendi

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Çalıştayı'nda konuştu. Birinci, "Pasif içiciler, farkına varmadan tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına maruz kalıyor. Bu süreci iyi yönetmek ve etkili önlemler almak zorundayız" dedi.

250 Milyon Pasif İçici Uyarısı

Birinci, dünyada yaklaşık 1,3 milyar tütün kullanıcısı bulunduğunu, bunların %80'inin orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşadığını belirtti. Bu ülkelerde kronik hastalıkların hızla arttığına dikkat çekerek, tütünle mücadelede aktif rol almanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Birinci, "Sektör, her gün yeni ve farklı ürünlerle karşımıza çıkıyor ve bunları masum gibi göstererek zararlarını gizlemeye çalışıyor. Bu yüzden hangi ürün olursa olsun, zararlarının küçümsenmesine izin vermemeli ve toplum içinde yayılmasını engellemeliyiz" ifadelerini kullandı.

İletişim Kampanyaları ve Bilinçlendirme

Tütünle mücadelede iletişim kampanyalarının iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Birinci, "Sağlık Bakanlığı gerekli adımları atmalı. Toplumu bilinçlendirmek ve aileleri sürece dahil etmek büyük önem taşıyor" dedi. Gençlerin bilgilendirilmesi için etkili projeler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun aldığı kararların önemine dikkat çeken Birinci, bu kararları uygulamak ve dünyadaki yeni yaklaşımlara karşı proaktif politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Nesil Ürünler ve Gençlere Etkisi

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, tütün bağımlılığı sorununun yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu etkileyen önemli bir mesele olduğunu vurguladı. Elektronik sigara gibi yeni nesil ürünlerin bağımlılığı yaygınlaştırdığını söyledi.

Tütünle Mücadelede Yeni Dönem

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, 2004'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan tütünle mücadele sürecinin bugün yeni bir ivme kazanacağını açıkladı. Bu yılki çalıştayın, mücadeleye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Tütünle Mücadele Programı Çalıştayı'nda, 81 il halk sağlığı başkanlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.

Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Çalıştayı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlendi. Çalıştayın açılış töreninde, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak konuşma yaptı.

Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Çalıştayı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlendi. Çalıştayın açılış töreninde, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak konuşma yaptı.