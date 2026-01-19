Tuzla Belediyesi'nden Orhanlı'daki Çakmak Fabrikası Yangınında Hızlı Destek

Tuzla Belediyesi, Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki çakmak fabrikası yangınında etkilenenlere ve müdahale ekiplerine sıcak çorba ve çay ile destek verdi; 6 çalışan tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:52
Tuzla Belediyesi, Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki çakmak üretim fabrikasında çıkan yangının ardından sahada hızlı müdahale ederek, yangından etkilenen vatandaşlara ve olay yerinde görev yapan ekiplerine destek sağladı.

Olayın seyrine ilişkin bilgiler

Kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı bölümünü saran yangın, yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada bulunan 6 çalışan güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda fabrikanın binasında ve üretim alanında maddi hasar meydana geldi.

Tuzla Belediyesi sahada koordineli çalıştı

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Tuzla Belediyesi de sahadaki çalışmalara destek verdi. Belediye ekipleri, çevre güvenliğinin sağlanması, vatandaşların bilgilendirilmesi ve ihtiyaçlara anında müdahale edilmesi amacıyla koordineli bir çalışma yürüttü.

Demokrasi Caddesi'nde trafik ve yaya geçişleri güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekipleri, yangından etkilenen vatandaşlara ve olay yerinde görev yapan itfaiye, sağlık ve yardım ekiplerine sıcak çorba ve çay ikram ederek moral ve lojistik destek sundu.

