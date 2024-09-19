Tuzla'da Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Tuzla'da Gaziler Günü Etkinliği Düzenlendi

Tuzla'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anlam dolu bir program gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından özel bir otelde organize edilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile açılış yaptı.

Katılımcılar ve Hediye Töreni

Etkinliğe, 32 gazi ve 39 gazi yakını olmak üzere toplam 71 birey katıldı. Programda, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, gazilere çiçek takdim ederek onurlandırdı.

Gazilerden Duygusal Mesajlar

Türkiye Muharip Gazileri Pendik Derneği üyesi Nail Uygun, Kıbrıs gazisi olarak burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bugün Gaziler Günü'nde bizi hatırladıkları için çok mutlu olduk, emeği geçen herkese teşekkür ederiz," diyerek gençlere de önerilerde bulundu. Uygun, "Ülkelerinin kıymetini bilmeleri gerekiyor. Gençler hiçbir zaman kendilerini başka ülkelerdeki vatandaşlarla mukayese etmesinler," ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazisi Nevzat Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını ve bölgede yaşadığı zorlukları anlattı. Güler, "Bölüğümden 8 erim şehit oldu. Aynı görevi yine yaparım, yurt sevgisi açısından bu çok önemli. Herkes birbirini sevsin ve verilen görevleri eksiksiz yapsın," dedi.

Kıbrıs'a ilk çıkan paraşütlü komandolardan biri olan Hasbi Erten, Gaziler Günü'nün anlamını ve kendilerine sunulan imkânları anlatarak, "Herkesin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum," dedi.

Programın Sonu

Etkinlik, gaziler onuruna kesilen pasta ile sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gaziler, bu özel günde duygusal anlar yaşadı ve geçmişe dair anılarını paylaştı.

Tuzla'da, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş (sağ 4) katıldı.

Tuzla'da, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş (sağ 4) katıldı.

Tuzla'da, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş (sağ 4) katıldı.

Tuzla'da, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş (sağ 4) katıldı.

Tuzla'da, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş (sağ 4) katıldı.

Tuzla'da, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş (sağ 4) katıldı.

Tuzla'da, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş (sağ 4) katıldı.