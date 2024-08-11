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Tuzla'da Kazı Çalışmasında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Tuzla'da özel bir firmanın kazı çalışmasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 20:02
Tuzla'da Kazı Çalışmasında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Tuzla'da Üzücü Olay: Kazı Çalışmasında Göçük

Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'nde, özel bir firmaya ait olan bir inşaat alanında kazı çalışması esnasında meydana gelen göçük sonucunda 2 işçi toprak altında kalmış ve hayatını kaybetmiştir.

Olay Gelişmeleri

Kazı esnasında yaşanan göçük üzerine, olay yerine İstanbul İtfaiyesi, polis, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hemen sevk edilmiştir.

Ekipler, maalesef toprak altında kalan 2 işçiye ulaşmış ve cansız bedenleri sağ ekiplerine teslim edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olay hakkında yaptığı açıklamada göçüğün sivil bir inşaat alanında gerçekleştiğini ve bir evin altyapı çalışmaları sırasında heyelan oluştuğunu belirtmiştir.

Soruşturma Başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak re'sen soruşturma başlatma kararı almıştır. Olayın detayları ve sorumluları hakkında yapılacak incelemeler merakla beklenmektedir.

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