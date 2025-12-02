Tuzla Sulak Alanı Binlerce Flamingo ile Renkleniyor

Bodrum ve Milas arasında doğal göç durağı

Bodrum ve Milas arasında yer alan Tuzla Sulak Alanı, flamingoların ve diğer göçmen kuşların yoğun ilgisine sahne oluyor. Binlerce flamingonun sulak alanda bir araya gelmesi, bölgeyi ziyaret edenler için görsel bir şölen oluşturuyor.

380 hektarlık Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı, Avrupa ve Afrika arasındaki göç yolları üzerinde önemli bir durak noktası olarak biliniyor. Flamingoların yanı sıra pelikan, balıkçıl, boz ördek, bataklık ve kırlangıç gibi birçok kuş türü de alanda gözlemleniyor.

Tuzla, yaklaşık 50 balık ve 40 kuş türüyle zengin bir ekosisteme ev sahipliği yaparken, çevresindeki bitki örtüsü alanın doğal güzelliğini artırıyor.

Bölgede gözlemlenen göçmen kuş yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi ve sulak alanın Türkiye’de göçmen kuşlar için önemini bir kez daha ortaya koydu.

TUZLA SULAK ALANI, FLAMİNGOLARIN VE DİĞER GÖÇMEN KUŞLARIN YOĞUN İLGİSİNE SAHNE OLUYOR