TZOB Başkanı Bayraktar: Şap Mağduru Üreticilere Destek Verilmeli

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Bayburt ziyaretinde şap hastalığından etkilenen üreticilere destek çağrısı yaptı; aşılama ve tarımsal verilerin netleştirilmesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:54
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir dizi ziyaret için geldiği Bayburt’ta, kentte yürütülen tarımsal faaliyetler ve üreticilerin sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret programı

Bayraktar ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Ebubekir Köse’den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından Bayburt Ziraat Odasını ziyaret eden Bayraktar, burada üreticilerle buluştu ve Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe aracılığıyla üreticilerin taleplerini dinledi.

Şap hastalığı uyarısı ve destek çağrısı

Ziraat Odası toplantısında özellikle şap hastalığı nedeniyle mağduriyet yaşayan üreticilere destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: "Bu virüs birçok bölgemizde etkili oldu. Bazı illerimizde hayvan kayıpları yaşadık. Kaybetmediğimiz, ölmeyen hayvanlarımızda da ciddi verim kayıpları var. Tarım Bakanlığı bu konuda çalışma yürütüyor, sürekli aşı üretiyor ve sahada uyguluyor. Ancak bugünlerde pazarların yeniden kapandığını duyuyoruz. Bu mücadeleyi çok sıkı vermemiz lazım."

Bayraktar, aşılama programlarının düzenli yapılmasının önemine dikkat çekerek ilkbaharda aşılama çalışmalarına erken başlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, şap hastalığından zarar gören üreticilere destek verilmesinin hayvancılığın sürdürülebilirliği için kritik olduğunu ifade etti: "Nasıl dondan zarar gören üreticilerimize destek verildiyse, hayvansal üretim yapanlara da destek sağlanmalı. Üreticilerimiz bu işi bırakmak istemiyorlar, hayvancılığa devam etmek istiyorlar. Onları ahırlarda tutmamız lazım. Bu desteği alırsak üreticilerimiz de hayvancılık faaliyetlerine devam ederler."

Genç çiftçiler ve tarımsal verilerin önemi

Tarım sektöründe gençlerin tutulmasının ve üreticinin güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Bayraktar, göç ve istihdam konusuna ilişkin şu uyarıyı yaptı: "Şu an göçmenlerle idare ediyoruz. Ama onlar ülkelerine döndüğünde bu ülkeyi kim besleyecek? Bize çiftçi lazım, bu ülkenin çiftçisi lazım. Gıdayı da kendi çiftçimizle üretmemiz gerekiyor. Gençlerimize pozitif ayrımcılık yapılmalı."

Bayraktar ayrıca tarım sektöründeki verilerin netleştirilmesi gerektiğini belirterek, sayım ve veri toplamanın önemine vurgu yaptı: "Tarım sektöründe bizim bazı rakamları netleştirmemiz lazım. Bu rakamları netleştiremezsek hedefler koyamayız. Ne kadar hayvan varlığımız var, ne kadar ekipmanımız var, bunları bilmemiz lazım. Odalarımız bu manada üzerine düşeni layıkıyla yapıyorlar. Birçok gittiğim yerde bizim salonlarımızda TÜİK’in elemanları çalışıyor, çiftçiyle buluşuyor, bu sayımı yapıyorlar. TÜİK’in elemanları Bayburt’ta da odamızdan istifade ediyorlar."

