UAD Duruşmaları: UNRWA'nın Yasaklanması Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

UAD'nin UNRWA Üzerine Danışma Görüşü Duruşmaları Başladı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını ele alan danışma görüşü duruşmalarının ikinci gününde, Güney Afrika, Cezayir ve Suudi Arabistan adına yapılan sunumlarla dikkat çekti. Sunumlarda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Hayır ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın Filistinliler için elzem bir kurum olduğu ve İsrail tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı vurgulandı.

Duruşmaların İçeriği

Duruşmalar, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda 5 gün sürecek şekilde planlandı. Türkiye'nin de dahil olduğu 39 devlet ve 4 uluslararası kuruluş, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına ilişkin fikirlerini sunacak.

Güney Afrika adına ilk konuşmayı yapan Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Müdürü Zane Dangor, İsrail'in Gazze'deki sivil halkı “kasten aç bıraktığını” belirterek, "İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinliler, zulme ve soykırıma maruz kalmaktadır." dedi. İsrail'in gıda, su ve ilaç gibi temel malzemeleri engelleyerek Gazze'de insani yardım sistemini çökme noktasına getirdiğine dikkat çekti.

Hukuki Yükümlülükler ve Eleştiriler

Güney Afrika heyetinden Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Avukat Nokukhanya Jele, işgalci güç olarak İsrail’in Filistinlilerin haklarını koruma yükümlülüğüne işaret etti. Jele, “İsrail’in UNRWA'yı yasaklaması, Filistinlilerin varlığını tehdit eden bir eylemdir.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Soykırım Uygulamaları

Güney Afrika adına son sözü alan Uluslararası Hukuk Danışmanı Jaymion Hendricks, “İsrail, açlığı bir savaş silahı olarak kullanarak Filistinlilere karşı soykırım uygulamaktadır.” diyerek uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı.

İnsani Kriz ve Gazze'nin Durumu

Cezayir adına konuşan Uluslararası Hukuk Profesörü Maya Sahli Fadel, Gazze'deki insani durumu “neslimizin en çarpıcı insani başarısızlıklarından biri” olarak tanımladı. Ayrıca, UNRWA'nın yasaklanmasının Filistinlilerin topraklarına geri dönüş ve hayati yardıma erişim haklarını ihlal ettiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'dan Sert Eleştiriler

Suudi Arabistan adına sunum yapan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Genel Müdürü Mohammed Saud Alnasser, İsrail’in Gazze’ye insani yardımları durdurarak Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını da ihlal ettiğini söyledi. Alnasser, mahkemenin kararlarının göz ardı edildiğini ve İsrail’in Gazze’yi yaşanmaz bir hale soktuğunu vurguladı.

Duruşmaların devamı, 30 Nisan'da Türkiye'nin görüşünü sunmasıyla sürecek ve tamamı 2 Mayıs'ta sona erecek. Danışma görüşüne dair yazılı ifadeler veren İsrail, sözlü duruşmalarda yer almayacaktır. UAD, danışma görüşlerini genellikle 4 veya 6 ay içinde açıklamaktadır.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının ikinci gününde Güney Afrika, Cezayir ve Suudi Arabistan adına sunum yapan yetkili ve avukatlar, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Filistinliler için hayati öneme sahip olduğunu ve İsrail tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını vurguladı. İsrail'in UNRWA'yı yasaklamasına ilişkin duruşmalar, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda 5 günde tamamlanacak.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının ikinci gününde Güney Afrika, Cezayir ve Suudi Arabistan adına sunum yapan yetkili ve avukatlar, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Filistinliler için hayati öneme sahip olduğunu ve İsrail tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını vurguladı. İsrail'in UNRWA'yı yasaklamasına ilişkin duruşmalar, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda 5 günde tamamlanacak.