UAEA, İran'ın Zenginleştirilmiş Uranyum Stokunu Artırmamayı Kabul Etti

UAEA, İran ile Tarihi Anlaşma Üzerinde Anlaştı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'da gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası, İran'ın 60 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmama talebini kabul ettiğini açıkladı.

Toplantının Ayrıntıları

Grossi, Viyana'da düzenlenen olağan UAEA Yönetim Kurulu toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'a gerçekleştirdiği önemli ziyareti ve bu kapsamda yapılan üst düzey görüşmeleri anlattı. Grossi, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun dünya genelinde endişe yarattığını ifade etti.

İran ile Görüşmelerin Sonuçları

Grossi, İran İslam Cumhuriyeti'nden kısıtlama talep ettiğini ve özellikle yüzde 60 düzeyindeki uranyum stokunun artırılmamasını istediğini belirtti. Bu talebinin İran tarafından kabul edildiğini vurguladı.

Kuzaşmalar ve Kesin Adımlar

14 Kasım'da Tahran'da yapılan görüşmelerde, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun artırılmaması için gerekli teknik doğrulama önlemleri de tartışıldı. Grossi, UAEA'nın 16 Kasım'da Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde gerekli önlemlerin alınmaya başladığını doğruladığını ifade etti.

Gelecek Üzerine Umutlar

Grossi, anlaşmanın Tahran yönetimi tarafından uygulanmasını umduğunu belirtti. Yönetim kurulu toplantısında İran’a karşı alınacak olası kararlara rağmen, bu anlaşmanın herhangi bir şarta bağlı olmadığını vurguladı.

İsrail ve Nükleer Güvenlik Kaygıları

Grossi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditleri hakkında kaygılarını dile getirerek, bu konuda hukuki düzenlemelerin geçerliliğine dikkat çekti. Ayrıca, yakın zamanda İsrailli yetkililerle görüşmeyi umduğunu ifade etti.

Ukrayna'daki Nükleer Durum

Ukrayna’da nükleer güvenliğe dair gelişmelere de değinen Grossi, Zaporijya Nükleer Tesisi'nin güvenliğinin hâlâ kırılgan olduğunu kaydetti. Çatışmaların başından bu yana Ajans’ın, olası bir kazanın önlenmesi için her türlü tedbiri almaya çalıştığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’da geçen hafta yaptığı görüşmeler kapsamında bu ülke yetkililerine halihazırda yüzde 60 düzeyine ulaşan zenginleştirilmiş uranyum stokunun artırılmaması talebinde bulunduğunu ve muhataplarının bunu kabul ettiğini söyledi. Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen olağan UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında Başkan Grossi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’da geçen hafta yaptığı görüşmeler kapsamında bu ülke yetkililerine halihazırda yüzde 60 düzeyine ulaşan zenginleştirilmiş uranyum stokunun artırılmaması talebinde bulunduğunu ve muhataplarının bunu kabul ettiğini söyledi. Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen olağan UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında Başkan Grossi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.