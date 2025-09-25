UCM Endişesi: Netanyahu’nun Uçağı Farklı Rota Kullandı

BM Genel Kurulu ziyaretinde rotada dikkat çeken değişiklik

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararının ardından tutuklanma endişesi taşıyan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu taşıyan uçağın, beklenen Avrupa rotasını kullanmayıp farklı bir yol izlediği görüldü.

Netanyahu, gece saatlerinde Tel Aviv'den hareket ederek New York'a yöneldi. Havalimanında yaptığı açıklamada, yarınki BM Genel Kurulu konuşmasında Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri eleştireceğini söyledi.

Netanyahu ayrıca 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara dair Tel Aviv'in "hedeflerini" görüşeceklerini belirtti.

Ancak New York'a hareket eden uçağın izlediği güzergah dikkat çekti. "Flight Radar" sitesindeki haritaya göre uçak, Avrupa üzerinden gitmek yerine Akdeniz'i boydan boya geçti; Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullandığı, Fransa hava sahasına girmediği görüldü.

İsrail basını, uçağın bu rotayı izlemesinin arkasında UCM'nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararı olduğunu yazdı.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.