Ugandalı Olimpiyat Atleti Rebecca Cheptegei Hayatını Kaybetti

Rebecca Cheptegei'nin Trajik Olayı

Ugandalı olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldıktan sonra hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 33 yaşındaki Cheptegei, Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra Kenya'da yaşadığı saldırıyla gündeme geldi.

Olayın Nedenleri

Yerel haber kaynaklarına göre, Cheptegei'nin eski erkek arkadaşıyla yaşadığı arazi anlaşmazlığı, bu saldırının arka planında yatıyor. Olayın ardından, Cheptegei'nin eski erkek arkadaşında da yanık yaralarının bulunduğu ve hastanede tedavi gördüğü bildiriliyor.

Soruşturma Süreci

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdular. 1 Eylül tarihinde Paris Olimpiyatları'nda da yarışan Cheptegei, bu saldırıya uğramış ve durumu kritik olduğu için hastaneye kaldırılmıştı.

Cheptegei'nin trajik ölümü, spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı ve kadın sporcuların karşılaştığı şiddet konusunu yeniden gündeme taşıdı.