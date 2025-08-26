DOLAR
Ukrayna, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda 'Ukrayna-Benelüks formatı'nı başlattı

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:14
Odesa'da yeni siyasi işbirliği platformu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Odesa'da Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel ve Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Heleen Bakker'i ağırladığını bildirdi.

Sybiha, Ukrayna, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda arasında eşitlik ve ortak girişim anlayışına dayalı 'Ukrayna-Benelüks formatı' isimli yeni siyasi işbirliği platformunun başlatıldığını aktardı.

Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'ya siyasi, askeri ve insani destekleri için şükranlarını ileten Sybiha, "Odesa'dan net mesaj verdik, Ukrayna ve Benelüks ülkeleri birleşmiş, dirençli ve kararlı. Birlikte barış, adalet ve daha güçlü bir Avrupa için çalışıyoruz."

