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Ukrayna'da Son Rus Saldırıları: 8 Sivil Hayatını Kaybetti

Son 24 saatte Rus ordusunun saldırılarında 8 sivil öldü, 44 sivil yaralandı. Ukrayna ordusu ise önemli kayıplar verdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:41
Ukrayna'da Son Rus Saldırıları: 8 Sivil Hayatını Kaybetti

Ukrayna'daki Son Durum

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun son 24 saatte ülke genelinde gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 44 kişinin yaralandığını açıkladı.

Donetsk ve Odessa'da Yaşananlar

Donetsk İl İdaresi'nin başkanı Vadim Filaşkin, Rusya'nın bölgedeki saldırılarında 4 sivilden oluşan bir hayat kaybı ve 11 yaralı olduğunu duyurdu. Ayrıca, saldırılarda çok sayıda ev ve işyerinin hasar gördüğü bilgisi verildi.

Odessa İl Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, bölgeye yönelik saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 14 sivilin de yaralandığını belirtti; yaralılar arasında 3 çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Herson İlinde İlerleyen Durum

Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin, Herson ve çevresindeki 23 yerleşim biriminin hedef alındığı saldırılarda 1 sivilin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını söyledi.

Ukrayna Ordusunun Müdafası

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saat içinde Rus ordusuna ait 21 tank, 48 zırhlı araç, 58 top ve 2 hava savunma sisteminin imha edildiğini bildirdi. Ayrıca, 1370 Rus askerinin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Çatışmaların Yoğunluğu

Açıklamaya göre, Rus ordusu dün Ukrayna birliklerine ve yerleşim bölgelerine 8 füze, 96 güdümlü bomba ve 71 hava saldırısı gerçekleştirdi. Ruslar, "Şahed" tipi 32 insansız hava aracı ile saldırıda bulundu, bunlardan 24'ü vurularak imha edildi.

Son 24 saatte Rus ve Ukrayna orduları arasında toplam 187 çatışmanın yaşandığı bildirildi. En sıcak çatışmaların Pokrovsky yönünde gerçekleştiği, Rus güçlerinin Kurakhovsky yönünde daha da aktif hale geldiği belirtildi. Ayrıca, Rus ordusunun Kursk bölgesinde de hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

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