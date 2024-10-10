Ukrayna'nın Odessa Limanına Düzenlenen Rus Saldırısı

Odessa'daki Korkunç Saldırı

Ukrayna'nın Odessa kentinde, Rus ordusunun yaptığı füze saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Saldırı, sivil bir geminin hedef alındığı limanda gerçekleşti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu saldırı sonucunda meydana gelen can kaybı ve yaralanma durumlarından derin üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, tüm ülkeleri Rusya'nın eylemlerini kınamaya ve küresel gıda güvenliği için harekete geçmeye çağırdı.

Konteyner Gemisi Zarar Gördü

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba, saldırının hedefi olan Panama bandıralı "Shui Spirit" adlı konteyner gemisinin hasar gördüğünü bildirdi. Kuleba, "Bu, Rusya'nın son dört gün içinde saldırdığı üçüncü yabancı gemidir" şeklinde bir bilgi paylaştı.