Ukrayna, Rusya'nın 'Şahed' İHA Saldırılarına Maruz Kaldı

Ukrayna: Rusya, topraklarımıza 'Şahed' İHA'larla saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde ülkesine yönelik 103 'Şahed' tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın hava sahasını her gün İHA'lar ve Rus füzelerine karşı savunduğunu vurguladı.

Gece gerçekleştirilen saldırılar hakkında detay veren Zelenskiy, "Rusya, bu hafta 630’dan fazla İHA, yaklaşık 740 güdümlü bomba ve 50 çeşitli füze kullandı" diyerek dünya genelinden 50 binden fazla yaptırıma tabi bileşenin söz konusu olduğunu belirtti.

Zelenskiy, ayrıca "(Rusya’ya) Yabancı parçaların tedarikine yönelik yaptırım yeterli değildir. Rusya, ihtiyaç duyduğu parçaları ve üretim araçlarını dünyanın her yerinden temin etmeye ve bunları Ukrayna’ya karşı kullanmayı sürdürmektedir" şeklinde konuştu.