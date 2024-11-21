Ukrayna, Storm Shadow Füzeleriyle Rusya'ya Geniş Menzilli Nokta Vuruşları Yapabilir

Ukrayna, Storm Shadow Füzeleriyle Rusya İçlerinde Etkili Vuruşlar Yapacak

Ukrayna, İngiltere ve Fransa’dan izin alabilmesi durumunda, uçaklara monte edilmiş Storm Shadow füzeleriyle Rusya topraklarının 250 ila 550 kilometre derinliğinde geniş tesirli nokta vuruşları yapma kapasitesine ulaşacak.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, bugün İngiltere yapımı 2 adet Storm Shadow uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı, ancak yer bilgisi vermedi.

Storm Shadow (Fırtına Gölgesi), Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen, uzun menzilli, havadan karaya ve havadan denize atılan bir 'hayalet' seyir füzesidir. Üretimine halen, İngiliz-Fransız-İtalyan çok uluslu yönetim merkezi Fransa'da bulunan MBDA tarafından devam edilmektedir.

Füzenin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Fransa'da SCALP-EG olarak adlandırılan bu füze, Apache seyir füzesi temelinde geliştirilmiş olup, tek savaş başlığı taşımaktadır. 1994–2001 yılları arasında geliştirilen Storm Shadow/SCALP-EG, 2003'ten itibaren Irak, 2011'de Libya, 2015'te Suriye ve 2016'dan itibaren de Yemen'de kullanılmıştır. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından da aktif biçimde kullanılmaktadır.

Storm Shadow füzeleri, Saab Gripen, Mirage 2000, Rafale, Tornado, Eurofighter Typhoon ve modifiyeli Sukhoi Su-24 uçaklarından fırlatılabiliyor.

Yüksek Hassasiyetli ve Güçlü Vuruşlar

Bu füzeler, at-unut özelliğiyle yüksek hassasiyetli nokta vuruşları gerçekleştiriyor. Hedefler, operasyon öncesinde programlanıp füzeye yükleniyor. Füzeler, GPS ve arazi haritalaması ile yönlendiriliyor ve hedefe yaklaşırken otomatik yükseklik tırmanışı yaparak hedefi vuruyor.

Füzelerin toplam ağırlığı yaklaşık 1300 kilogram, uzunluğu 5,1 metre, kanat genişliği 3 metre ve savaş başlığı ağırlığı 450 kilogramdır. Menzi 250 kilometrenin üzerinde olup, bazı kaynaklara göre 555 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Rusya Üzerindeki Etkileri

Ukrayna'nın elindeki Storm Shadow füzeleri, başkent Moskova başta olmak üzere, Tula, Krasnodar, Smolensk, Voronej, Rostov-na-Donu, Volgograd ve Tambov gibi askeri öneme sahip bölgelere saldırma kapasitesine sahip.

İngiltere, 11 Mayıs 2023'te, Fransa ise Ağustos 2023'te Ukrayna'ya Storm Shadow füzeleri sağlamıştır. Özellikle, 6 Ağustos 2023'te Rusya, Kırım Köprüsü’nün Storm Shadow ile vurulduğunu açıklamıştı. Ayrıca, 12 Haziran, 13 Eylül ve 23 Eylül tarihlerinde Ukrayna'nın saldırılarında da bu füzelerin kullanıldığı haberleri uluslararası basında yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.