Ulaş Karasu, Hatay'da Ziyaretlerde Bulundu

Ulaş Karasu, Hatay'da İncelemelerde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek yerel sorunları ele aldı.

İlk Durak: Hatay İnşaat Mühendisleri Odası

Karasu, Defne ilçesinde bulunan Hatay İnşaat Mühendisleri Odasına giderek, oda yetkilileri ile bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığı Çadırında Toplantı

Daha sonra CHP İl Başkanlığı çadırına geçerek, partisinin ilçe başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deprem Sonrası Sorunlara Dikkat Çekti

Karasu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından yaşanan sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, deprem konutlarının inşaatının beklenenden yavaş ilerlediğini ve tamamlanan konutlara depremzedelerin yeterli ilgiyi göstermediğini dile getirdi.

Ulaşım Sorunları ve Yol Çalışmaları

Kentteki ulaşım sorunlarını da gündeme getiren Karasu, devam eden yol çalışmalarının süratle tamamlanmasını talep etti.

Antakya-Altınözü Yolu ve Samandağ Çevre Yolu İncelemesi

Karasu, ziyaretlerini Antakya-Altınözü yolu ile Samandağ çevre yolunda yapılan incelemelerle sürdürdü. Ardından Samandağ İlçe Başkanlığında yerel partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hatay İnşaat Mühendisleri Odasını ziyaret eden Karasu'ya (sağ), CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki (sol) eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hatay İnşaat Mühendisleri Odasını ziyaret eden Karasu'ya (sağ), CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki (sol) eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hatay İnşaat Mühendisleri Odasını ziyaret eden Karasu'ya (sağ), CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki (sol) eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hatay İnşaat Mühendisleri Odasını ziyaret eden Karasu'ya (sağ), CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki (sol) eşlik etti.