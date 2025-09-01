Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Bakan Göktaş: Ulaşım Desteği 2025-2026'da da sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinden farklı bir şehirde üniversite okuyan öğrencilere yönelik başlatılan Ulaşım Desteği programının 2025-2026 akademik yılında da devam edeceğini duyurdu. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala yapılan açıklama, yüz binlerce öğrenci ve ailelerini sevindirdi.

Destek miktarı ve kapsam

Bakan Göktaş'ın yazılı açıklamasına göre, programın tek yön bilet için üst limiti 1900 TL'ye çıkarıldı. Her öğrenciye yılda iki gidiş ve iki dönüş olmak üzere toplam dört tek yön bilet hakkı tanınıyor. Bu düzenlemeyle bir öğrencinin bir eğitim yılı içinde alabileceği azami ulaşım desteği 7600 TL oldu.

Programın etkisi ve sağlanan kaynak

Ulaşım Desteği ilk olarak 2022 yılında uygulamaya konuldu. Bakan Göktaş, programın başlatıldığı tarihten bu yana 200 binden fazla öğrenci'nin yararlandığını belirtti. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla Temmuz 2025'e kadar öğrencilere aktarılan toplam kaynağın 322 milyon 449 bin lira'yı aştığını vurguladı.

Başvuru koşulları

Program, sosyal yardım faydalanıcısı olarak sisteme kayıtlı olan hanelerde yaşayan ve ailesinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde lisans veya ön lisans programında okuyan öğrencileri kapsıyor. Destekten yararlanmak isteyen öğrenci veya ailesinin, öğrencinin ailesinin ikametgahının bulunduğu adresteki ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)'na bizzat başvurması gerekiyor.

