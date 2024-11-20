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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, COP29'da Gazze'deki Ulaşım Hakkına Dikkat Çekti

Bakan Uraloğlu, COP29'da Gazze'deki ulaşım kısıtlamalarına dikkat çekerek, yeşil şehir ulaşımı için işbirliği imkânları sundu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:34
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, COP29'da Gazze'deki Ulaşım Hakkına Dikkat Çekti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, COP29'da Önemli Mesajlar Verdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşil Kent Ulaşımı üzerine işbirliği fırsatlarını gündeme getirirken Gazze'deki ulaşım hakları konusuna da değindi. Uraloğlu, Gazze'de Filistin halkının ulaşım hakkından mahrum kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yeşil Ulaşım Projeleri Türkiye'ye Değer Katıyor

Bakan Uraloğlu, toplantıda Türkiye'nin ulaşım projelerinin hem çevresel hem de sosyal sürdürülebilirlik açısından büyük katkı sağladığını belirtti. Uraloğlu, son yıllarda şehir içi ulaşımın daha yeşil, verimli ve erişilebilir hale gelmesi için yürütülen projelerin, karbon emisyonlarını azaltma ve halk sağlığını iyileştirme hedeflerini taşıdığını sözlerine ekledi.

Elektrikli Araçların Rolü

Uraloğlu, elektrikli araçların kentsel ulaşımda yeşil dönüşüm açısından hayati bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasına yönelik önemli yatırımlar yapıldığını açıkladı. Yerli üretim elektrikli otomobil TOGG'un yollarda sayısının artması ve elektrikli otobüs filolarının büyümesi bu dönüşümün bir parçası olarak vurgulandı.

Sıfır Emisyon Hedefi

Bakan, yeni başlatılan "Türkiye'nin Net Sıfır Emisyon Hedefi: Ulaşım Yol Haritası" projesi ile ulaşım sektöründe sıfır emisyona erişimi hedeflediklerini belirtti. Uraloğlu, bisiklet ve yaya yollarının artırılmasının, çevre dostu ulaşım alternatiflerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları

Uraloğlu, kent içi ulaşıma yönelik politikalar çerçevesinde metro ve hafif raylı sistem projelerinin hayata geçirildiğini, yerel yönetimlerle iş birliği içinde sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarının hazırlandığını ifade etti. Bu süreçte, her şehir için özel kentsel hareketlilik planlarının tek elden koordine edilmesinin önemli katkı sağladığına dikkat çekti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Uraloğlu, son olarak Gazze'deki insani durumu değerlendirerek, Gazze halkının tecrit, zulüm ve soykırıma tabi tutulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. "Bu saldırıların bir an önce uluslararası toplumun girişimiyle bitirilmesini temenni ediyorum," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamındaki "Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı" konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamındaki "Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı" konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

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