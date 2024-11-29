Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Sakarya'da Yatırım ve Projeleri Açıkladı

Bakan Uraloğlu, Sakarya'da İl Koordinasyon Toplantısına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğun azaltıldığını ve şimdi de Akyazı ile Ankara arasında Orta Anadolu Otoyolu inşaatı planlandığını duyurdu.

Sakarya'nın Gelişimi İçin Yatırımlar

Vali Rahmi Doğan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Uraloğlu, yapılan toplantıda Sakarya'nın ihtiyaçlarını ele aldıklarını vurguladı. Uraloğlu, şehrin daha gelişmiş bir merkez haline gelmesi için kararlılık taşıdıklarını belirtti.

Sakarya'nın Demiryolu Endüstrisi

Sakarya'nın büyük yatırımlarla sanayi alanında istihdama katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, milli demir yolu endüstrisinin merkezi haline gelen şehrin, yerli ve milli elektrikli tren setleri üretimini TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiğini belirtti. Bu durum, gençlere iş imkanı sağlarken, şehrin göç vermesinin de önüne geçti.

Yatırım Miktarları ve Projeler

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım altyapısına yapılan toplam yatırımın yaklaşık 281 milyar dolar olduğunu açıkladı. Sakarya'nın ulaşım ve haberleşme altyapısına ise 164 milyar lira yatırıldığını söyledi. Ayrıca Sakarya'nın bölünmüş yol uzunluğunun 402,5 kilometreye ulaştığı bilgisini verdi.

Yeni Karayolu Projeleri

Bakan, Akyazı'dan başlayarak Sakarya'nın önemli sanayi ve ticaret merkezleri ile bağlantı sağlamak üzere yeni yollar inşa ettiklerini belirtti. Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu gibi projeler, bölgedeki sanayinin hızlı gelişimini destekleyeceğini vurguladı.

Ulaşım Vizyonu

Uraloğlu, Sakarya çevreyolu ile ilgili projelerin de geliştirildiğini ve Orta Anadolu Otoyolu'nun inşaatının planlandığını dile getirdi. Bu projenin toplamda 276 kilometre uzunluğunda olacağı ve çevre yollarıyla bağlantı sağlayacağı müjdesini verdi.

Demir Yolu Yatırımları

Sakarya'nın demir yolu altyapısına yapılan yatırımlardan da bahseden Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Sakarya'nın hızlı ulaşım imkanlarına kavuştuğunu açıkladı.

Ziyareti sırasında Uraloğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valiliğini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Vali Rahmi Doğan ve protokol üyeleri tarafından çiçekle karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valiliğini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Vali Rahmi Doğan ve protokol üyeleri tarafından çiçekle karşılandı.