Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz'de KAIROS'taki yangın söndürüldü, VIRAT için çekiş sürüyor

Karadeniz'de seyir halindeki KAIROS'taki yangın tamamen söndürüldü; VIRAT için çekiş operasyonu sürüyor. Geminin yarın öğle Türkeli'ye yanaştırılması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:22
Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz'de KAIROS'taki yangın söndürüldü, VIRAT için çekiş sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Karadeniz'de KAIROS'taki yangın söndürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, yangının kontrol altına alındığını ve geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonunun sürdüğü; geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli limanına yanaştırılmasının planlandığı ifade edildi.

PATLAMA YAŞANAN VE YANGIN ÇIKAN KAIROS İSİMLİ GEMİDEKİ YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

PATLAMA YAŞANAN VE YANGIN ÇIKAN KAIROS İSİMLİ GEMİDEKİ YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

PATLAMA YAŞANAN VE YANGIN ÇIKAN KAIROS İSİMLİ GEMİDEKİ YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
3
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
4
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
5
Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı
6
Pınarhisar Hacıfaklı Köyü'nde Sabah Namazı Buluşması
7
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı