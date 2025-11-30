Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz'de KAIROS'taki yangın söndürüldü, VIRAT için çekiş sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Karadeniz'de KAIROS'taki yangın söndürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, yangının kontrol altına alındığını ve geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonunun sürdüğü; geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli limanına yanaştırılmasının planlandığı ifade edildi.

