Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam'daki Emevi Camisi'ni Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camisi'ni ziyaret etti. Ziyaret, Bakan Uraloğlu'nun Şam'a yaptığı resmi ziyaretin bir parçası olarak gerçekleşti.

Bakan Uraloğlu, dün geldiği Şam'da temaslarına devam ediyor. Emevi Camisi'ni ziyaret eden Uraloğlu ve beraberindeki heyet, caminin mevcut durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı.

Ayrıca, Türk heyeti caminin haziresinde yer alan Selahaddin Eyyübi Türbesi ve Türk Havacılık Şehitliği'ni de ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarete, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu eşlik etti.

Bakan Uraloğlu ve beraberindekilerin, gün içerisinde Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile ikili görüşme yapması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, caminin durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, caminin durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı.